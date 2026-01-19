Moreno acude a la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz: "Ahora todo son incógnitas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este lunes respecto al accidente ferroviario de Adamuz que la situación es "muy triste" y que, "en un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo" todos los datos a recavar son, aún, "incógnitas". Por ello, ha trasladado un mensaje de "prudencia" ante el avance de la situación y ha augurado una noche en la que, durante los trabajos de los efectivos, "lamentablemente, aumente la cifra de fallecidos".