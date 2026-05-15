Moreno afirma que es "insoportable" lo que está ocurriendo con el narcotráfico

Sevilla, 15 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, Juanma Moreno ha manifestado este viernes que es "insoportable" y "vergonzoso" lo que está ocurriendo con el narcotráfico en Andalucía, tras el último suceso de que una narcolancha choca contra una patrullera de Aduanas en una persecución en Almería. "Esto es insoportable", según ha manifestado Moreno, en un acto en el último día de la campaña electoral por el 17M, en el barrio de Sevilla Este de la capital.