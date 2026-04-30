Moreno afirma que el tranvía de Alcalá de Guadaíra estará en funcionamiento este año

Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 30 de abril de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una infraestructura "clave para la movilidad metropolitana de Sevilla y para la calidad de vida" de miles de familias, estará en funcionamiento en este año. En una intervención ante los medios de comunicación en el municipio, donde reside, Moreno ha expresado su satisfacción por comprobar que el tranvía de Alcalá "este año 2026 estará para uso y disfrute no solamente de todos los vecinos" de la localidad, sino del conjunto de esta zona del área metropolitana para conectarse con Sevilla.