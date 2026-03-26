Moreno agradece a González que el primer AVE fuera a Sevilla como "política de Estado"

Sevilla, 26 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido este jueves al expresidente Felipe González que decidiera que la primera línea de alta velocidad en España fuera entre Madrid y Sevilla, que se hizo en el marco de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 como telón de fondo, aun cuando ha reconocido que "lo lógico y razonable" hubiera sido conectar Madrid y Barcelona. "Es una decisión que agradezco", ha afirmado Moreno en presencia de González, con quien ha compartido esta tarde un diálogo en Sevilla, celebrado en la Fundación Cajasol en la jornada inaugural de un ciclo de conferencias para conmemorar el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Charla que ha moderado la directora y presentadora del programa Espejo Público de Antena 3 Televisión, Susana Griso.