Moreno alerta de una "verja invisible" financiera en Gibraltar si no hay armonización fiscal

Cádiz, 8 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma El presidente de la Junta andaluza y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido este viernes de que puede generarse una "verja invisible" desde el punto de vista financiero en Gibraltar, pese a la eliminación de la verja física, si no se produce una armonización fiscal entre el Peñón y la comarca campogibraltareña. Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Cádiz, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, en el que ha sido presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, y ha estado acompañado por el cabeza de lista del PP por la provincia y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y por el alcalde de la ciudad, Bruno García.