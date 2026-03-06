Moreno anima a tomarse en serio los cribados de cáncer y a jóvenes a evitar los váper o el sol

Jaén, 6 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este viernes un llamamiento al conjunto de la población a que "se tome muy en serio" la participación en los cribados para la detección precoz de determinados tipos de cáncer que lleva a cabo la sanidad andaluza, así como ha dirigido un mensaje a los jóvenes para que eviten determinados comportamientos o hábitos poco saludables que pueden aumentar las opciones de contraer este enfermedad, como fumar usando váper, o llevarse "horas" expuestos al sol. Son mensajes que el presidente de la Junta ha trasladado durante su intervención en la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y sus Familias, que ha arrancado este viernes en Jaén.