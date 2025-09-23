Moreno anuncia una deducción fiscal de 100 euros para gastos veterinarios de mascotas

El Presupuesto de Andalucía para el año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales de las que se podrán beneficiar miles de ciudadanos andaluces, como una deducción del 30 por ciento en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. La estimación del impacto que tendrá esta medida alcanza los 12 millones al año, que se traducirá, en la práctica, en más "capacidad de ahorro" para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía.Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención este lunes, en Sevilla, en el foro empresarial 'Investors day', del diario digital El Confidencial.