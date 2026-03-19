Moreno anuncia la gratuidad de las escuelas infantiles públicas para niños de un año

Los Molares (Sevilla), 19 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que, a partir del curso 2026/27, se implantará la gratuidad en las escuelas infantiles de titularidad de la administración autonómica y los centros adheridos para los niños y niñas de un año. Desde el curso escolar 2025/26, Andalucía ofrece educación gratuita para niños y niñas de 2 años en escuelas infantiles de titularidad de la Junta y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias. Al implantarse también para los escolares de un año a partir del próximo curso, según ha indicado Moreno, hasta 130.000 niños de uno y dos años se "podrán beneficiar de la gratuidad al próximo curso".