Moreno anuncia un plan contra el sedentarismo infantil que fomente el deporte frente a tablets

Córdoba, 2 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado que si sigue en el cargo tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, pondrá en marcha el Plan Activa 365 contra el sedentarismo infantil, que fomente la actividad física de los más jóvenes frente al frecuente uso que hay actualmente de las tablets y otros dispositivos electrónicos. Así lo ha anunciado Juanma Moreno, en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras hacer un recorrido por el sendero de la fase 3 del Cinturón Verde de Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el cabeza de lista del PP al Parlamento por Córdoba y coordinador de la campaña electoral, Antonio Repullo.