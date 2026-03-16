Moreno anuncia wifi gratis, de calidad y sin límite de tiempo en todos los hospitales públicos

Sevilla, 16 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la primera red wifi "gratis, de calidad y sin límite de tiempo" en todos los hospitales públicos andaluces. En este proyecto se han invertido 18,5 millones de euros para instalar 18.000 puntos de acceso con tecnología wifi de última generación. "Está comprobado que estar conectado es muy importante y, sobre todo, estar conectado ayuda a pasar mejor los días en las horas en los hospitales; a reducir el aislamiento que se produce muchas veces en un hospital y a compartir las preocupaciones con los que sientes más cerca: amigos, familiares...", ha expuesto Moreno en la presentación en el Virgen del Rocío del despliegue de la Red Vuela en los hospitales y centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).