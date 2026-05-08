Moreno aspira a seguir bajando la tasa de paro: "Prometí 600.000 empleos y se descojonaban"

Cádiz, 8 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha expresado este viernes su aspiración de que la tasa de paro andaluza baje hasta la media nacional, y ha recordado que cuando él prometió la creación de 600.000 empleos más en Andalucía, se "descojonaban" y la realidad es que "lo estamos consiguiendo". Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Cádiz, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, en el que ha sido presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, y ha estado acompañado por el cabeza de lista del PP por la provincia y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y por el alcalde de la ciudad, Bruno García.