Moreno celebra que familia de García Caparrós pueda acceder al expediente del "crimen" del 4D

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha celebrado este jueves como "un acto de justicia" que la familia de Manuel José García Caparrós "por fin pueda acceder al expediente" de aquel "crimen" que, tras un disparo de la Policía, acabó el 4 de diciembre de 1977 con la vida de aquel joven malagueño que participaba en la manifestación que en Málaga se celebraba para reclamar la autonomía plena de Andalucía.Juanma Moreno ha dedicado así un recuerdo a la figura de García Caparrós durante su intervención en el acto institucional por el Día de la Bandera de Andalucía celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla.(Fuente: Junta de Andalucía)