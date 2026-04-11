Moreno censura los "bulos" de Montero sobre sanidad y la acusa de presentarse como un "trámite"

Granada, 11 de abril de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este sábado que la candidata del PSOE-A a la Presidencia andaluza, María Jesús Montero, opta a la elecciones como un "trámite" y le ha censurado sus "toneladas de bulos" sobre la situación de la sanidad pública. Moreno ha manifestado que el 17 de mayo, "tenemos la posibilidad de seguir con una mayoría estable de convivencia" en esta comunidad y evitar lo que ha ocurrido en otros territorios.