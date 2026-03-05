Moreno comprueba el compromiso y cumplimiento de plazos para la instalación del IMEC en Málaga

Lovaina (Bélgica), 5 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este jueves en la ciudad belga de Lovaina la sede del Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC), líder mundial en microelectrónica, que va a construir en Málaga su segunda factoría, la primera fuera de Bélgica, donde ha podido comprobar el "compromiso" y que "se van cumpliendo los plazos" para que dicho proyecto se instale en la comunidad autónoma andaluza. Así lo ha puesto de relieve el presidente andaluz en una atención a medios en el marco de esta visita a "probablemente la empresa líder del mundo en innovación y desarrollo en semiconductores", que realiza "nanotecnología de manera vanguardista", y que es "una referencia en investigación e innovación" en ese ámbito, según ha valorado.