Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el 17 de mayo

Sevilla, 23 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado este lunes 23 de marzo la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo domingo 17 de mayo, agotando prácticamente la legislatura casi cuatro años después de los últimos comicios celebrados el 19 de junio de 2022. Moreno ha realizado este anuncio en una comparecencia extraordinaria desde el Palacio de San Telmo, en el que ha comunicado su decisión de disolver el Parlamento y convocar las elecciones autonómicas el 17 de mayo, una fecha que ha calificado como "idónea" para facilitar la máxima participación. (Fuente: Junta de Andalucía/ Europa Press)