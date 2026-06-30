Moreno corta su réplica a Montero por quejas de la bancada del PSOE al afearles su "corrupción"

Sevilla, 30 de junio de 2026. La segunda sesión del debate de investidura de Juanma Moreno como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía se ha visto alterada durante unos minutos en la jornada de tarde después de que el también presidente del PP-A haya aprovechado su turno de réplica a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para criticar la "corrupción sistémica" de los socialistas, lo que ha provocado quejas entre la bancada de diputados del PSOE-A y ha llevado al candidato a "abandonar la palabra" molesto por esa "actitud". (Fuente: Parlamento Andalucía)