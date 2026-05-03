Moreno defiende al PP-A y espera un debate sereno en RTVE sin amenazas ni experimentos

Dos Hermanas (Sevilla), 3 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha mostrado este domingo "optimista" de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo porque su partido representa un "proyecto de gobierno, con equipos y con experiencia" y no es ningún "experimento" ni supone "ninguna amenaza para el conjunto de los ciudadanos". Sobre el debate que se celebrará este lunes en RTVE entre candidatos a la Junta, ha confiado en que sea "sereno" y que no se pierdan "los nervios".