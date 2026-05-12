Moreno defiende su "prudencia" ante la reacción del alcalde de Adamuz por "presiones" del PSOE

Sevilla, 12 de mayo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este martes que "ningún gobierno autonómico ni ningún partido político ha sido más prudente" que el suyo en relación al accidente de tren que se registró el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, y ha vinculado las declaraciones críticas con la administración autonómica que en las últimas horas ha trasladado el alcalde de dicho municipio, el socialista Rafael Moreno Reyes, a "presiones" que habría recibido por parte de su propia formación política, el PSOE.