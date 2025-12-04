Moreno defiende la solidaridad ante la ordinalidad y la "transformación" de Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este jueves, 4 de diciembre, en el que se conmemora el Día de la Bandera de Andalucía, la "transformación" que ha experimentado la comunidad autónoma en los últimos años pese al exceso de "autocrítica" que detecta entre su población, así como ha reivindicado el principio de solidaridad en contraposición con la "fea" palabra de la "ordinalidad", aludiendo así a uno de los principios en los que se podría basar el nuevo modelo de financiación autonómica pendiente de plantear por el Ministerio de Hacienda.Son mensajes que el presidente ha trasladado durante el discurso con el que ha finalizado el acto institucional que con motivo del Día de la Bandera de Andalucía se ha celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla.(Fuente: Junta de Andalucía)