Moreno destaca que Andalucía registra la cifra de parados "más baja en 18 años. Era impensable"

Almuñécar (Granada), 5 de mayo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha destacado este martes los datos del desempleo en la comunidad del mes de abril con un descenso de 22.393 personas hasta los 557.245 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. "Andalucía registra la cifra de parados más baja de 18 años, un 30% desde que nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno y avanza con paso seguro porque estamos haciendo políticas que generan empleo y confianza", ha destacado Moreno en una atención ante los medios en Almuñécar (Granada).