Moreno destaca cooperación con municipios para la "transformación de Andalucía"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado el municipio malagueño de Archidona donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Manuel Almohalla, con quien ha abordado algunas de las cuestiones que afectan a la localidad. Además, ha destacado que para el Ejecutivo andaluz es "una prioridad apoyar" a pequeños y medianos municipios y también la cooperación mutua, que es "fundamental" para que la "transformación de Andalucía pueda llegar lo más lejos posible". Moreno ha agradecido "la hospitalidad y el cariño" demostrado en esta visita y ha puesto en valor la importancia de pueblos como Archidona que son "auténticos tesoros de la Andalucía de interior" y que "cuentan con un peso fundamental en la organización territorial, en la economía, en la cultura y en el carácter de la comunidad andaluza".