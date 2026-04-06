Moreno destaca la excelencia del Reina Sofía de Córdoba y su papel en la historia de la sanidad

Córdoba, 6 de abril de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes el "papel clave" que ha desempeñado el Hospital Universitario Reina Sofía en la historia de la sanidad andaluza, así como su valor como "motor económico y social" para el desarrollo y crecimiento tanto de toda la provincia de Córdoba, como de toda Andalucía. El presidente ha visitado el centro sanitario cordobés con motivo de los 50 años de vida de este complejo sanitario, que entró en servicio en el año 1976 y en el que cada día trabajan casi 7.000 profesionales sanitarios, a quienes ha agradecido su contribución a hacer del Reina Sofía un ejemplo de "excelencia" en ámbitos como la investigación o la docencia.