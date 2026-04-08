Moreno destaca que el pueblo gitano forma "parte esencial de la naturaleza de Andalucía"

Sevilla, 8 de abril de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado al pueblo gitano como "parte esencial de la naturaleza de Andalucía" y ha destacado el "arte, hondura y talento" con el que contribuye a hacer de ella una tierra "más diversa y rica", dejando así atrás tiempos en los que, según ha recordado, "los andaluces tanto han sufrido los prejuicios, clichés y estereotipos". Así lo ha destacado Moreno, que ha presidido este miércoles en Sevilla el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.