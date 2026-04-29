Moreno dice que le "sonroja" que "nadie asuma responsabilidades" por el accidente de Adamuz

Huelva, 29 de abril de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho este miércoles que "ya no puede permanecer más tiempo callado" con respecto al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) porque "representa a nueve millones de personas" y, entre ellas, "están las 46 familias accidentadas", por lo que afirma que le "sonroja" que "después de más de cien días" desde el mismo "nadie haya asumido responsabilidades". Así lo ha manifestado Moreno en Huelva durante su participación en el foro 'Dialogando' del grupo Azahara de Comunicaciones, donde ha manifestado que la administración andaluza "ha guardado un más que respetuoso silencio" por las víctimas, "porque están de luto". "Y durante meses hemos estado callados, no hemos exigido nada al gobierno y lo único que hemos hecho es colaborar".