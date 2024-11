Moreno dice que el objetivo es "minimizar" daños y evitar pérdidas humanas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que en el Gobierno andaluz "solo tenemos un objetivo en esta DANA y es minimizar los daños y especialmente evitar pérdidas humanas", algo que ha considerado que "no se puede conseguir si no hay una colaboración máxima por parte del conjunto de los ciudadanos", a los que también ha pedido aún "máxima prudencia". En declaraciones a los periodistas en Benamargosa, uno de los municipios malagueños más afectados, Moreno ha destacado el comportamiento "ejemplar" de los ciudadanos, aunque ha incidido en "máxima prudencia". "Hemos notado una cierta sensación de alivio después de que hemos esquivado la DANA en Málaga, pero no la vamos a poder esquivar del todo si no hay cooperación máxima y sigue habiendo riesgo", ha dicho.