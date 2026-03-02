Moreno, a disposición de Gobierno y familias para regreso de los andaluces atrapados en Irán

Camas (Sevilla), 2 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este lunes que la Administración autonómica se pone "a disposición" del Estado y de las familias de los andaluces desplazados a Oriente Medio y que se encuentran en estos momentos aislados tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán y el consiguiente cierre del espacio aéreo. En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la inauguración de la reforma de un Centro de Participación Activa (CPA) en Camas (Sevilla), Moreno ha explicado que la iniciativa del Gobierno andaluz en estos momentos es "localizar a las familias de quienes se encuentran allí" al encontrarse "aislados" ya que no pueden volver por esa limitación del tráfico aéreo.