Moreno espera que el acuerdo por Gibraltar "marche" tras el adelanto electoral en Reino Unido

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha esperado que las negociaciones sobre Gibraltar entre Europa y el Reino Unido "marchen" y que finalicen en "un buen acuerdo" para la comarca del Campo de Gibraltar, incidiendo en que desconoce de qué manera afectará el anuncio del adelanto electoral en Reino Unido al 4 de julio ya que "por lo que dicen las encuestas" es posible que haya un cambio de Gobierno en el Parlamento británico.En declaraciones a los periodistas, Moreno ha aclarado que no quiere "ingerir en asuntos que no nos corresponden" al no ser británico ni votar en estos comicios, pero añadiendo que "como español y como andaluz", lo que quiere es "que se solucionen los problemas derivados de una situación anómala que se produce en el campo Gibraltar con la colonia de Gibraltar".