Moreno estalla contra el Gobierno por los fallos en trenes: "Bastante educados somos"

Sevilla, 18 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles la reacción institucional de su Gobierno ante la crisis ferroviaria que vive la región por dos episodios casi simultáneos en el tiempo, el accidente de Adamuz (Córdoba) y los problemas en la alta velocidad entre Madrid y Málaga por el desplome de un muro de casi 300 metros, por lo que ha defendido un comportamiento en ese sentido "bastante educado y correcto". "Hubo un problema de las Cercanías en Barcelona y hubo un cese fulminante", ha contrapuesto Moreno para describir la reacción del Gobierno ante una situación y otra, al tiempo que ha recordado que con la crisis ferroviaria en Andalucía "no ha habido ni una sola responsabilidad ni por el accidente de Adamuz ni por la tardanza" en reanudar íntegramente la alta velocidad para Málaga tras el desplome de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga). (Fuente: Junta de Andalucía)