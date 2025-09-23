Moreno exige a Gobierno "información y responsabilidades" por "fracaso" de pulseras telemáticas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha exigido este martes al Gobierno de España que aporte "toda la información" que tenga a las comunidades autónomas sobre el "fracaso" que se ha producido con el funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores, así como ha considerado que "alguien" en el seno del Ejecutivo "debería asumir responsabilidades en un caso tan grave" como el que, en opinión del presidente andaluz, es este asunto.Así lo ha manifestado Juanma Moreno a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras participar en un foro organizado por el diario digital 'El Confidencial' en Sevilla, tras explicar además que por parte de la Junta de Andalucía están "verificando" los datos que tienen al respecto del funcionamiento de estas pulseras.