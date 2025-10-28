Moreno insiste ante la patronal en la "estabilidad construida desde las mayorías amplias"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este martes ante un foro eminentemente empresarial en los beneficios de la "estabilidad" social y política; una estabilidad que "se construye desde las mayorías amplias". "De no haberla --mayoría parlamentaria--, no habrá estabilidad", una "lección" que, según Moreno, hay que "valorar". "Valorar lo que tenemos", ha remarcado.En su intervención en la clausura del Día de la Empresa en Andalucía organizado en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y en el día en el que el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Presupuestos para 2026, el presidente de la Junta ha subrayado que "la estabilidad es difícil de conseguir y fácil de perder".