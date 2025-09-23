Moreno insiste en rechazo al recorte de la PAC: "Hay que fortalecer el campo, no perjudicarlo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) la entrega de las resoluciones para las ayudas a la renovación de maquinaria agrícola en la provincia de Sevilla, donde ha destacado la relevancia de una medida, de alcance regional y dotada con 175 millones, que llegará a casi 4.000 explotaciones de toda Andalucía, y ha agradecido a todo el colectivo de trabajadores del campo su contribución para hacer del agro uno de los pilares de la economía de la comunidad.Durante su visita al municipio sevillano, en cuyo consistorio también ha sido recibido por la corporación local, el presidente ha reivindicado la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías a los métodos de trabajo que se siguen en el campo andaluz para garantizar su eficiencia: "El afán del Gobierno andaluz es conseguir una agricultura y una ganadería más fuertes y con más futuro. Y para eso es imprescindible impulsar la modernización del campo".