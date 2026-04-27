Moreno lanza un programa de gobierno viable y advierte sobre la estabilidad económica.

Antequera (Málaga), 27 de abril de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección Juanma Moreno, ha presentado este lunes en Antequera (Málaga) el programa electoral del partido para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, apuntando que es un "programa de gobierno solvente y coherente" y con medidas "viables", al tiempo que ha avisado de que "ojo con perder la estabilidad porque la tenemos justita", en referencia a la mayoría absoluta que ha tenido en los últimos cuatro años.