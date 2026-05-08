Moreno minimiza el impacto de los debates: "Electoralmente no cambian nada"

Cádiz, 8 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha minimizado el impacto de los debates en el electorado durante las campañas electorales y los ha calificado como "complejos" por su duración y los tiempos empleados por cada uno de los candidatos, al mismo tiempo que ha señalado una "pérdida de interés" entre la audiencia. "Los debates normalmente lo siguen personas que ya tienen el voto prefijado. Son para muy cafeteros, le damos mucha importancia y la tienen, pero cuando tú coges los datos y ves el impacto electoral que tiene, no cambian nada prácticamente", ha afirmado Moreno este viernes en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo.