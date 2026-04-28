Moreno: "No tener una mayoría de estabilidad sé positivamente que no es bueno para Andalucía"

Málaga, 28 de abril de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado que la noche del próximo 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, la vivirá con "tensión" y "nervios" porque, ha dicho, "te estás examinando ante los ciudadanos" y "sabes desde dentro lo bueno y lo malo que puede pasar". En este punto, ha incidido en que "no tener una mayoría de estabilidad sé positivamente que no es bueno para Andalucía, lo sé desde mis siete años y cuatro meses que llevo al frente del Gobierno andaluz y sé los riesgos que tenemos".