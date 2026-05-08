Moreno: "No tengo voluntad de gobernar con Vox, pero deciden los ciudadanos y lo respetaré"

Cádiz, 8 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el no tiene "la voluntad de gobernar con Vox", pero "son los ciudadanos los que lo van a decidir". "Esa no es una decisión mía, es de los ciudadanos", ha apuntado Moreno, que ha querido dejar claro que él respetará el "veredicto de las urnas al cien por cien". Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Cádiz, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, en el que ha sido presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor.