Moreno ofrece "moderación" ante las andaluzas tras el "castigo" en Castilla y León al bloqueo

Sevilla, 16 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes la "moderación, seriedad y cercanía" como valores políticos con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas previstas para esta primavera, y tras ver cómo los ciudadanos "penalizan y castigan" a partidos que "bloquean", algo que, en su opinión, se acaba de ver en las elecciones celebradas este pasado domingo en Castilla y León, en las que el PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha revalidado victoria con 33 procuradores, dos más de los conseguidos en la anterior cita electoral de 2022. Durante su intervención en la inauguración del VI Foro Económico Español en Andalucía, que organiza el diario digital 'El Español' en Sevilla, el presidente de la Junta ha aludido a las elecciones de Castilla y León de este domingo, así como a las próximas andaluzas, que aún están pendientes de fecha concreta.