Moreno pide a Europa evitar excesiva dependencia del petróleo y ofrece Andalucía como potencia

Sevilla, 11 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado a "conquistar" la soberanía energética para evitar la "excesiva dependencia del petróleo" en la Unión Europea (UE) y ha ofrecido a Andalucía como potencia en energía verde, ya que ve "factible" que en 2030 un tercio del hidrógeno verde que se produzca en España tenga su origen en Andalucía. Así lo ha manifestado este miércoles en la inauguración de la Conferencia Europea de Energía del Hidrógeno que se celebra en Sevilla, en la que ha defendido que esta fuente de energía limpia "no es un power point sino una realidad que hemos podido comprobar". Por eso, ha reclamado a la UE que incluya al hidrógeno verde como proyecto común para facilitar así su exportación.