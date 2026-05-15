Moreno pide llenar las urnas de votos de "estabilidad": "No juguemos con las cosas de comer"

Málaga, 15 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido a los andaluces "llenar las urnas enteras" de votos a su partido, que es la única "opción de estabilidad y seguridad" en Andalucía, advirtiendo de que no se puede jugar "con las cosas de comer". Ha considerado que 17 de mayo, día de las elecciones, "las cosas van a estar apretadas" y ha expresado que "ojalá" se logre esa "mayoría de estabilidad" que permita un gobierno "fuerte" que abra una "nueva etapa de cambios y reformas". Moreno ha escogido este viernes la Plaza Antonio Garrido Moraga de Málaga para su acto de cierre de campaña definitivo, con la presencia de unas 1.200 personas, según el PP-A, tras haber protagonizado un par de horas antes otro mitin en Granada. En la capital malagueña también han intervenido el alcalde, Francisco de la Torre; la número dos de la candidatura por la provincia, Carolina España; la presidenta provincial del partido y delegada del Gobierno de la Junta, Patricia Navarro, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. (Fuente: PP Andalucía)