Moreno pide una "matrícula de honor" para el PP-A para no "estar bloqueados" como Extremadura

Córdoba, 19 de abril de 2026. El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este domingo a la ciudadanía a que "se vuelque" con el PP-A como "único proyecto viable" de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, con el objetivo de que su formación saque "matrícula de honor" en esos comicios y revalide su mayoría absoluta o "suficiente", como la ha definido, desde la premisa de que los andaluces no pueden "permitirse el lujo" de estar como sus "hermanos extremeños, seis meses paralizados y bloqueados" hasta que PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno. (Fuente: PP-A)