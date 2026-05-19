Moreno pide a Montero que dé "explicaciones sobre el papel" de Zapatero en el 'caso Plus Ultra'

Sevilla, 19 de mayo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha pedido este martes a la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ofrezca "información" y "explicaciones" sobre "qué ha sucedido y qué papel" ha tenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que la ha "acompañado muchísimo" en la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en "todo lo relacionado con el rescate de Plus Ultra y en otras tramas que hay ahora mismo investigadas". (Fuente: PP Andalucía)