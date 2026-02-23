Moreno pide a Sánchez no limitarse al 23F y desclasificar información sobre caso Koldo y ex DAO

Aljaraque (Huelva), 23 de febrero de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes que se "desclasifique" información sobre el caso Koldo y sobre la presunta violación del ex DAO de la Policía Nacional al ser preguntado sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar este próximo martes documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años. Declaraciones a los medios en Aljaraque (Huelva).