Moreno (PP) advierte que la mayoría no está asegurada y pide prudencia: "No juguemos con fuego"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles de que la "mayoría de estabilidad" no está "alcanzada" en estos momentos, de manera que ha pedido a los ciudadanos, en especial a los indecisos, que acudan a votar el 17 de mayo por mantener la "seguridad" y la certidumbre". "No juguemos con fuego, porque nos podemos quemar", ha apuntado Moreno en alusión a un escenario en el que el PP tuviera que depender de Vox como ha ocurrido en otras comunidades.