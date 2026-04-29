Moreno (PP) confía en conseguir la mayoría y que "la única dependencia sea hacia los andaluces"

Huelva, 29 de abril de 2026. El candidato del PP-A a las elecciones andaluces del 17M, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que afronta la campaña con "ilusión" y espera que los ciudadanos le vuelvan a dar la mayoría para "seguir cambiando Andalucía" y "ser libre, de forma que la única dependencia sea hacia los andaluces". Así lo ha manifestado el popular durante su participación en Huelva en el Foro 'Dialogando' del grupo Azahara de Comunicaciones, donde ha asegurado que afronta el inicio de campaña con "ilusión", pero "con un punto de nervio" porque "al final es una examen". "Le tengo mucho respeto a ese examen y al mismo tiempo soy consciente que de ese examen pueden salir distintas variables y habría cosas que no serían buenas para Andalucía si sucediera", ha remarcado.