Moreno (PP-A): "Si vienen turbulencias hay que tener la mejor tripulación"

Sevilla, 16 de abril de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección en las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido de que gobernar "una sociedad como la andaluza requiere una hoja de ruta clara y una posición política basada en la moderación y el equilibrio, orientada a gobernar para todos, buscando puntos de encuentro que permitan avanzar". Así ha resumido la denominada "vía andaluza", que "funciona y que algunos incluso tratan de replicar en otros lugares de España". En este sentido, ha subrayado la importancia de contar con "gobiernos estables, sólidos y con experiencia de gestión, porque si llegan turbulencias hay que tener de la mejor tripulación".