Moreno promete dar "cuatro años más de estabilidad" tras un resultado "sobresaliente"

Sevilla, 18 de mayo de 2026. El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha celebrado la "importante victoria" obtenida por su partido en las elecciones andaluzas de este domingo y ha garantizado "cuatro años más de estabilidad" a esta comunidad, aunque se haya quedado a las puertas de la mayoría absoluta con 53 escaños. "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente", ha señalado Juanma Moreno sobre el hecho de que no haya revalidado la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones de 2022. Moreno ha comparecido desde una atril instalado en la misma calle San Fernando de Sevilla, a las puertas de la sede regional del PP-A (donde cuelga una gran banderola con un 'Gracias Andalucía') y rodeado de decenas de personas, entre ellas miembros de su gobierno y del partido. Ha llegado junto a su mujer, Manuela Villena, al son de la canción 'Kilómetro sur', la sintonía de su campaña y que él mismo interpreta. Los presentes lo han recibido al grito de "presidente".