Moreno promete una Ley del Regadío Sostenible: "El agua, elemento vital para la agricultura"

Almuñécar (Granada), 5 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido este martes a que si sigue en el cargo, el nuevo gobierno andaluz elaborará una Ley del Regadío Sostenible de Andalucía que ponga en valor "el agua como elemento vital para la agricultura". Así lo ha anunciado Moreno en una comparecencia ante los medios de comunicación en Almuñécar (Granada), en el marco de la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo.