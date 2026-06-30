Moreno promete "máximo esfuerzo" por conseguir el apoyo de Vox tras su 'no' en primera votación

Sevilla, 30 de junio de 2026. El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha lamentado que Vox vaya a votar en contra de su investidura este martes en el Pleno del Parlamento y ha confiado en que en la votación que se producirá el jueves, la segunda a las 48 horas, sí cuente con su apoyo. "Tenemos la responsabilidad de llegar a un acuerdo, lo antes posible y, desde luego, no va a faltar voluntad por parte de mi grupo político", ha señalado Juanma Moreno. (Fuente: Parlamento Andalucía)