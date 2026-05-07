Moreno promete nuevos incentivos para autónomos y pymes, "claves para el futuro de Andalucía"

Huelva, 7 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha situado este jueves a "autónomos y pymes en el centro de la transformación económica de Andalucía", de manera que ha prometido, si sigue en el cargo tras las elecciones del 17 de mayo, nuevos incentivos económicos para ambos colectivos, porque son claves en el "proyecto político" de su partido, basado "en la estabilidad, la seguridad, la confianza y el futuro". Moreno ha participado en un encuentro con jóvenes emprendedores en Huelva, en el que ha puesto en valor su papel en la generación de empleo, progreso y bienestar: "Sois trabajadores que tenéis una idea, que arriesgáis y encima ponéis en marcha algo que va a generar empleo, progreso y bienestar".