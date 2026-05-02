Moreno recalca la prioridad de luchar contra bullying escolar y concienciar del daño que causa

Córdoba, 2 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha recalcado este sábado como una prioridad luchar contra el bullying y el acoso escolar y concienciar a los menores del daño que provoca, recurriendo a personalidades del mundo del cine, la música y el deporte. En este 2 de mayo, Día Internacional contra el acoso escolar, Moreno se ha pronunciado así, en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras hacer un recorrido por el sendero de la fase 3 del Cinturón Verde de Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el cabeza de lista del PP al Parlamento por Córdoba y coordinador de la campaña electoral, Antonio Repullo.