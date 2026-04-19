Moreno rechaza el "bulo de las privatizaciones" y critica la política fiscal de Montero

Córdoba, 19 de abril de 2026. El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado este domingo lo que ha considerado como el "bulo de las privatizaciones" que desde la oposición de izquierdas le reprochan al Gobierno que preside, así como ha avisado de que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, quiere "freír a impuestos" a los andaluces si consigue su objetivo de ser presidenta andaluza. (Fuente: PP-A)